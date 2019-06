44-Jähriger stahl Getränke im Wert von 2500 Euro

Der 44-Jährige aus Schärding wurde am 7. Juni um 3 Uhr von einem 32-Jährigen am Schärdinger Stadtplatz ertappt, als dieser zahlreiche Getränke in seinen Pkw einlud, um diese zu entwenden. Der 32-Jährige meldete seine Beobachtung sofort der Polizei.