Geld sparen: So heizen Sie den Energiekosten ein!

„Wechsel ist in fünf Minuten erledigt“

Dabei hilft etwa die E-Control mit ihrem Tarifkalkulator (e-control.at) oder unter der Telefonnummer 0810/102554. Aber auch Plattformen wie z. B. durchblicker.at (Telefon: 01/306090010) stehen mit Rat und Tat zur Seite. „Mit der alten Rechnung in der Hand ist ein Wechsel in fünf Minuten erledigt“, so Urbantschitsch.