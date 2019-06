Bundespräsident spricht waschechtes Tirolerisch

Kaunertaler, „egal, was da in Wien passiert“

Auf die wegen der Regierungskrise und der ausgerufenen Neuwahlen turbulenten vergangenen Wochen ging Van der Bellen nur kurz ein. Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft im Kaunertal habe er jedenfalls unbedingt dabei sein wollen, „egal was da in Wien passiert“. „Aber es ist eh alles gut gegangen“, so Van der Bellen in der für ihn typischen Art.