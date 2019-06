Florianis werden zu TV-Stars

Drei Wochen lang wurde an der neuen ORF-Show für den Herbst gearbeitet. Drei Niederösterreicher und das Sicherheitszentrum in Tulln stehen derzeit ganz im Fokus des öffentlich rechtlichen Fernsehens. Martin Swoboda (51) aus Enzersfeld, Matthias Wagner (25) aus St. Pölten-Ratzersdorf und der 29-jährige Sebastian Kreuzer von der FF Kottes kämpfen in acht Sendungen gegen Vertreter aus ganz Österreich um die Siegesprämie von 50.000 Euro für die eigene freiwillige Feuerwehr - die Hälfte in bar, die andere Hälfte in Form eines Warengutscheins des Feuerwehrausstatters Pfeifer.