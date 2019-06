Bon Jovi: Durch mehr als 30 Jahre Rockgeschichte

Mit beneidenswerter Fitness hüpft und läuft der 57-Jährige über die Bühne, während Tico Torres an den Drums und Sambora-Ersatz Phil X das Rhythmusheft in die Hand nehmen. „Raise Your Hands“ oder „Keep The Faith“ sind nur zwei Beispiele ihrer zeitlosen Dominanz im Rock-Business. Auf drei gigantischen Videoleinwänden ziehen nostalgische Erinnerungen („Runaway“), politische Botschaften („We Don’t Run“) oder ein Sternenhimmel („Amen“) vorbei. Zu „Bed Of Roses“ legt der Sänger einen Hüftschwung mit einem weiblichen Fan hin, geht dann auf Tuchfühlung mit den Fans und auch wenn beim Superhit „Livin’ On A Prayer“ nicht mehr jede stimmliche Nuance sitzt, hilft die Band gerne mit aus.