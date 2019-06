Beim Nova Rock auf Beutezug

Als Erntearbeiter verdingen sich die gebürtigen Rumänen Attila und Daniela L. in der Wahlheimat Ungarn. Schwere körperliche Tätigkeit für kargen Lohn. Und so kam das Pärchen auf die Idee, im vergangenen Jahr beim Nova Rock-Festival in Nickelsdorf auf Beutezug zu gehen. Gemeinsam mit zwei Landsleuten machte sich das Ehepaar am 17. Juni auf den Weg von Ungarn über die Grenze. Auf dem Veranstaltungsgelände rafften sie dann Getränke, Bierdosen, Lebensmittel und sogar einen kompletten Griller an sich, verstauten die Beute in ihrem Wagen und wollten losfahren.