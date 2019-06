Gefängnisstrafe für Auto-Einbrecher

Zwei Burschen im Alter von 18 und 25 Jahren sind am Freitag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen 22 Autoeinbrüchen zu unbedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der jüngere Angeklagte erhielt zehn Monate, der ältere acht Monate Haft. Die Einbruchdiebstähle wurden im Jänner 2019 in Salzburg und Oberösterreich verübt. Die Beschuldigten waren geständig.