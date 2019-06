Endlich neues Zuhause für Hunderte Bebenopfer

„In Österreich wären schon die meisten Schäden beseitigt worden, aber nicht so in Nepal. Viele Menschen leben noch immer unter Wellblechdächern oder in Zelten und sind nach wie vor auf dringend nötige Hilfe angewiesen“, erklärt Lang. Solange große Not herrscht, bittet sie um Spenden, die die engagierte Frau eins zu eins an die Bedürftigen weitergeben kann.