„Ibiza-Video ist ein Geschenk für die Demokratie“

„Frustration der FPÖ-Wähler nicht ernst genommen“

Narval verortet in der gesamten FPÖ ein „systemisches Problem mit dem Respekt vor Demokratie“. Der Partei fehle es an einem Grundverständnis für unsere demokratischen Werte, meint er, und verweist auf den Druck der FPÖ, den ORF zu reformieren. Gleichzeitig räumt Narval aber ein, dass die Frustrationen der FPÖ-Wähler immer noch nicht von der allgemeinen Politik ernst genommen werden. „Die FPÖ spricht durchaus Themen an, die ernst zu nehmen sind, etwa die europäische Souveränität. Leute haben das Gefühl, dass sie immer mehr Kontrolle über ihr Leben verlieren“, sagt er, und schätzt, aus den Stimmen der FPÖ wären sehr viele abzuholen, die sich einfach nur reale Veränderung im System wünschen.