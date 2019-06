Olympiasieger Wellinger erleidet Kreuzbandriss

Der deutsche Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat sich bei einem Trainingssturz in Hinzenbach einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird den DSV-Adlern in der kommenden Saison fehlen. Der 23-jährige Bayer wurde bereits am Donnerstag in einer Münchner Klinik operiert, wie er auf seiner Instagram-Seite am Freitag mitteilte.