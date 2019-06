Erfolgslauf von US-Wunderkind Anisimova gestoppt

Anisimova machte sechs Games in Folge, musste dann bei 6:5 aber wieder ihren Aufschlag abgeben. Im Tiebreak geriet die in New Jersey geborene Anisimova 2:4 in Rückstand, holte dieses dann aber 7:4. Als die 17-Jährige im zweiten Satz mit zwölf Punkten in Folge rasch 3:0 in Führung ging, sah es schon nach einer Fortsetzung der Serie aus. Doch nun war es Barty, die sechs Games en suite machte. Im dritten Durchgang gelang Anisimova ein Break zum 2:1, aber Barty schlug sofort zurück und machte nach dem 2:2 ein weiteres Break zum 4:2. Nach 1:53 Stunden jubelte die Australierin über den Einzug in ihr erstes Major-Endspiel.