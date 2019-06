Spiel-Ansetzungen: Damen-Verband WTA sauer

„Die vier Frauen, die so gut gespielt haben und so weit gekommen sind, haben das Recht, auf der größten Bühne zu spielen“, sagte WTA-Chef Steve Simon und bezeichnete die Entscheidung der Roland-Garros-Organisatoren, die Damen-Halbfinali nicht auf dem Center Court zu spielen, in einer Mitteilung auf der Homepage am Freitag als „extrem enttäuschend“.