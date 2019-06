Rechnungshof kritisiert erneut Schubhaftzentrum

Konzept und Daten fehlen

Dennoch ist der Rechnungshof auch weiter nicht zufrieden, einige Empfehlungen hat das Innenministerium nicht umgesetzt. So fehlen weiter „zuverlässige und aussagekräftige Daten über die Kosten der Schubhaft“. Ebenfalls nicht vorhanden ist ein Konzept, was mit dem großen Gebäude in Vordernberg passiert, falls die Auslastung wieder sinkt.