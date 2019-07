MQ Vienna Fashionweek: 70 Shows in Wien

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit im Rahmen der MQ Vienna Fashionweek zeigt das thailändische Designer-Label Wonder Anatomie seine neueste Kollektion. Einen weiteren spannenden Höhepunkt, der die Freundschaft der beiden Länder innovativ unterstreicht, bildet die Präsentation von drei Kollektionen, die in enger Zusammenarbeit österreichischer und thailändischer Designer von der Skizze bis zum Laufsteg erzaubert wurde. Jedes der drei österreichisch-thailändischen Designer-Paare hat eine gemeinsame Kollektion zu einem eigenen Thema ausgearbeitet und wird je 16 Kreationen unter dem jeweiligen Motto präsentieren: Nachhaltigkeit, Ready to wear und Haute Couture. Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird von Shakkei (Österreich) und Munzaa (Thailand) präsentiert, „Ready-to-Wear“ von Kayiko (Österreich) und Sculpture (Thailand) und „Haute Couture“ von Sabine Karner (Österreich).