E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst - schwer verletzt

Mit E-Tretroller trotz Verbot am Gehsteig unterwegs

Und so führte die „vorschriftswidrige Verwendung eines E-Tretrollers“ am Donnerstagnachmittag erneut „zu einem schweren Verkehrsunfall“, wie es am Freitag seitens der Wiener Polizei hieß. Ein 27 Jahre alter Mann war kurz vor 15 Uhr im Bezirk Landstraße mit dem elektronischen Tretroller laut Zeugen zunächst verbotenerweise auf dem Gehsteig unterwegs. Bei der Kreuzung Ghegastraße mit der Heeresmuseumstraße kam es dann zum folgenschweren Unfall.