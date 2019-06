Todesdrama vor Spital: Ermittlungen eingestellt

Neue Richtlinie

„Wir haben den Vorfall intensiv aufgearbeitet. Untersuchungen haben ergeben, dass Richtlinien, wie in derartigen Vorfällen vorzugehen ist, in Wien weitgehend fehlten. Um für die Zukunft vollkommene Klarheit für Notfälle außerhalb des Krankenhauses zu schaffen, wurde mit der MA 40 die Ausarbeitung einer eigenen Richtlinie für ähnlich gelagerte Notfälle in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses vereinbart und bereits im Dezember 2018 in unserem Haus umgesetzt“, so das Krankenhaus am Freitag in einer Aussendung.