„Es ist schwer!“ Hamilton trauert um Fünfjährigen

„Es ist schwer, das alles zu verdauen. Aber man muss positiv bleiben. Das Leben ist so kostbar und wir wissen alle nicht, wie lange es dauert“, sagte Hamilton auf der Pressekonferenz vor dem siebenten Saisonrennen am Sonntag in Montreal. „Gott hat nun einen Engel mehr“, erklärte Hamilton, der zwischen den Formel-1-Wochenenden von Monaco und Kanada vergangene Woche beim Begräbnis von Mercedes-Aufsichtsratschef Lauda in Wien gewesen war. Vor zwei Tagen hatte Hamilton via Instagram Abschied von Harry genommen.