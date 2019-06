Badehaus am Klopeiner See ziemlich fix

Unumstritten bleibt das Projekt dadurch aber nicht. Wie berichtet, hatten ja im Vorfeld nicht nur Politik, sondern auch ansässige Wirte und Hoteliers gezweifelt. Unter anderem auch am zukünftigen Betreiber, Stefan Krainz. Mit dem positiven Feed-Back erhält dieser nun Rückenwind: „Ich bin überwältigt über dieses Abstimmungsergebnis. Es bestärkt mich in der Idee ein zukunftsträchtiges, ganzjährig betriebenes Badehaus am Klopeiner See zu realisieren. Durch dieses Ergebnis können wir morgen bereits mit der Umsetzung beginnen.“