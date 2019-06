Bewaffnete Kokaindealer in flagranti ertappt

„Kleine Fische“ gingen unterdessen in der Nacht auf Freitag am Donaukanal ins Netz: Polizisten auf Streifgang beobachteten am Treppelweg beim Franz-Josefs-Kai, wie drei junge Männer Drogen feilboten. Nach „etlichen Anbahnungsgesprächen mit Passanten“, so Eidenberger, verkauften sie schließlich Cannabis an eine Gruppe Jugendlicher. Zwei der Kleindealer wurden festgenommen. Es handle sich um Tschetschenen im Alter von 15 und 17 Jahren. Der Dritte lief davon. „Es wurden 18 Säckchen mit Cannabis sichergestellt“, sagte der Sprecher. Die drei jugendlichen Drogenkäufer wurden angezeigt.