Das sind die Top-Tipps gegen Liebeskummer

Regionale Besonderheiten beim Thema Herzschmerz

Jedes Bundesland scheint eine eigene Bewältigungsstrategie gegen Liebeskummer zu haben: So empfehlen die Wiener am ehesten, Zeit mit Freunden zu verbringen. Die Kärntner setzen auf Sport und die Familie, um sich abzulenken bzw. trösten zu lassen. Steirer und Oberösterreicher wollen sich verwöhnen lassen und raten zu Wellness und Massage. Die Salzburger sind am reiselustigsten und empfehlen, einfach mal auf Urlaub zu fahren. Die Vorarlberger sagen „Augen zu und durch“. Während sich die Niederösterreicher neue Hobbies suchen, um die oder den Ex zu vergessen.