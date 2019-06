Madonna 2019: Manchmal bizarr, meist nur egal

Kunterbunt und bizarr

Doch danach geht es bergab - mit „Dark Ballet“, einem von Madonnas Lieblingsstudiohelfer Mirwais produzierten Epos, das viel zu viel auf einmal will. „I can dress like a boy, I can dress like a girl“, singt Madonna, als wolle sie ihre einst grenzenlose Allmacht beschwören. Zuerst Ballade, dann Piano-Solo und Pseudo-Klassik, schließlich eine vermeintlich coole Spoken-Word-Passage - und andauernd diese im heutigen Pop fast schon wieder aus der Mode geratene Stimmenmanipulation per Autotune: Ein kunterbuntes Durcheinander ist dieses „Dark Ballet“, unfreiwillig komisch, ja bizarr - und gewiss nicht so modern wie von der Pop-Veteranin mit dem einst zielsicheren Trendbewusstsein erwünscht.