Nächtlicher Brand in Landecker Firmengarage

In den frühen Morgenstunden, gegen 4.30 Uhr, brach am Freitag aus noch unbekannter Ursache plötzlich ein Feuer in einer Landecker Firmengarage aus. Die Feuerwehr nahm den Brand mit 72 Mann und 11 Fahrzeugen in Angriff. Schnell wurde das Feuer gelöscht, noch bevor sie auf Ausrüstungsgegenstände übergreifen konnten. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht abgeschätzt werden, auch die Brandursachenermittlung ist noch im Gange.