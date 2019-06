Zeugen gesucht: Frau (74) in Innsbruck ausgeraubt

Donnerstagabend, 20.30 Uhr: Eine 74-jährige Einheimische ist auf ihrem Fahrrad in der Innsbrucker Egerdachstraße unterwegs. In ihrem Korb, der hinten am Rad montiert ist, führte sie ihren Rucksack mit - der wohlgemerkt mittels eines Fahrradschlosses gesichert war. Als die Frau an zwei Männern vorbei fuhr, griff einer der Beiden nach dem Rucksack.