Nächste Umfrage bestätigt Absturz der SPÖ

Rendi-Wagner weiter in historischem Tief

In der aktuellen Umfrage stellte Uniqe Research auch die fiktive Kanzlerfrage, wollte also wissen, wen die Österreicher direkt zum Kanzler wählen würden, wenn das möglich wäre. ÖVP-Chef Sebastian Kurz liegt hier zwar weiterhin unangefochten an der Spitze, muss mit 33 Prozent (im April lag er noch bei 42 Prozent) aber doch feststellen, dass der Misstrauensantrag gegen ihn und seine Regierung nicht spurlos an ihm und seinen Umfragewerten vorübergegangen ist.