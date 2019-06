Die Geschichte der Gefährten: „Tolkien“ als Film

Wie aus Freunden Gefährten wurden

Die Filmbiografie „Tolkien“ beginnt bereits in den frühen Kindheitstagen, die zutiefst von Verlust geprägt waren, und trägt uns weiter in seine Schulzeit, bis hin zu den turbulenten Ausbruchsjahren des Ersten Weltkriegs. Es ist in dieser frühen, aufregenden Zeit, in denen er nicht nur eine Gruppe von Gleichgesinnten trifft, mit denen er informelle Treffen rund um Philosophie, Loyalität und Ähnliches abhält, sondern auch die Entwicklung seiner großen Liebe zu seiner Muse Edith Bratt.