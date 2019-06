Kleinkind sperrte Papa aus

„Türöffnung/Kleinkind in Wohnung“ - so lautete der Alarm gestern kurz vor der Mittagszeit für die örtliche Feuerwehr. „Da heißt es schnell sein“, betont ein Freiwilliger. Über eine Schiebeleiter verschafften sich die beherzten Florianis Zutritt zur Wohnung, wo sie sofort um das verschreckte Kleinkind kümmerten und dann die schwere Balkontür von innen öffneten. So konnte der Vater seine kleine Tochter rasch und vor allem unversehrt wieder in die Arme nehmen.