Motorsägen aus Stadln gestohlen

Es war helllichter Tag - vermutlich in der Mittagsstunde, als die aus Osteuropa anreisende Kriminaltouristen bei einem Bauern zuschlugen. Seelenruhig spazierten die Täter in die offene Betriebshalle des Familienhofs und verschwanden mit teuren Motorsägen und anderen agrarisch benötigten Kleingeräten. Als das Opfer den frechen Diebstahl bemerkte, war es bereits zu spät. Die Bande war bereits wieder lautlos über die Grenze verschwunden. Noch nicht eindeutig diesen Kriminellen spezifisch zugeordnet ist ein Coup im nahen Burgerwiesen beim alt ehrwürdigen Stift Altenburg, also ebenfalls im zutiefst ruralen Herzen des Waldviertels.