Benefiz-Brunch für Tiere in Not

Tolle Tombola-Preise winken

Kleine Gäste können sich in der betreuten Bastel- und Malecke austoben. Um 13 Uhr findet die große Verlosung mit über 100 Preisen im Gesamtwert von über 3000 Euro statt. Lose werden noch direkt vor Ort zu kaufen sein. Hauptpreise sind unter anderem ein Mountainbike (von Zweirad Fassl, 500 Euro), Burgenlandgutscheine (von Bank Burgenland, 350 Euro) und ein Gutschein für eine Nächtigung plus Wein am Schützenhof (200 Euro). Brunch am 15. Juni ab 10 Uhr im evangelischen Pfarrheim Großpetersdorf; Buffet inklusive Getränke: Erwachsene 18 Euro, Kinder bis 12 Jahre 8 Euro. Keine Anmeldung erforderlich.