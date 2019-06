Mistkübel mit Knallkörper gesprengt

Am Mittwochabend meldeten Zeugen der Polizei drei Jugendliche, die im Ortsgebiet von Bürmoos einen Mistkübel sprengten. Aufgrund einer guten Beschreibung konnten die drei Burschen - ein 17-jähriger Lamprechtshausener, ein 17-jähriger Oberndorfer und ein 16-jähriger Bürmooser - kurze Zeit später am Bürmooser See aufgegriffen werden. Bei der Personendurchsuchung wurde auch eine geringe Menge Suchtmittel gefunden. Alle drei werden angezeigt.