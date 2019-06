„Das verrückte Unkraut“: Apokalypse mit Eiern

Mit dem zweiten Band von „Herrn Hases haarsträubende Abenteuer“ ist mal als unbedarfter Leser in einer apokalyptischen Welt voller ungeheuerlicher Monster gelandet. Herr Hase, der manchen comicaffinen Lesern bereits als ein anthromorpher Hase bekannt ist, war nie so der Typ für Abenteuer. Was also tut er in dieser überwuchender Stadt, er der eigentlich ein gutmütiger, ruhiger, junger Kerl ist? Mit fantastischen Zeichnungen und ohne großer Worte tut Lewis Trondheim das was er am Besten kann. Wiederkehrende Charakter seiner Comicserien wie einen Cast einzusetzen und sie abwechselnd in unterschiedliche Genres zu werfen. In diesem Fall; eine Mischung aus „The Last of Us“ und „I am Legend“.