„Nennt mich Nathan“: Ein Comic über Transidentität

Im Zeitraum vom 1. bis zum 16. Juni hat Wien dieses Jahr die Ehre Gastgeberin der EuroPride zu sein. Diese pan-europäische LGBTIQ-Pride-Veranstaltung kommt nicht nur in bunten Farben, sondern auch mit schönen und spannenden Events wie dem EuroPride Run, dem Pride Village vor dem Wiener Rathaus und der Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße am 15. Juni. City4U hat die Highlights hervorgehoben.



„Mama, Papa. Ich bin Nathan. Lila existierte nur für Euch. Sie war eine Illusion. Eure Illusion“

Jeder Mensch beinhaltet ein komplettes Spektrum an Möglichkeiten und manche Dinge sind in Wahrheit nicht so, wie sie zu Anfang wirken. In einer Gesellschaft, in der es krampfhaft wichtig erscheint in Rosa und Blau zu leben, stellt jede Person abseits dieser Farben eine Anomalie dar. Dabei gab es schon immer Menschen, die Geschlechtergrenzen überschreiten, weil ihre Geschlechtsidentität gar nicht oder nur rudimentär mit ihrem Geburtsgeschlecht übereinstimmt. Noch immer erfahren trans Personen im sozialen Umfeld Anfeindungen und werden Opfer von Gewaltverbrechen. Um so wichtiger sind Comics wie „Nennt mich Nathan“, um die Sensibilisierung gegenüber diesem Thema zu erhöhen, aber auch andere Lebensrealitäten darzustellen.