Spektakuläre Shots! Damit muss Thiem heute rechnen

Dominic Thiem bekommt‘s heute mit einem Novak Djokovic in Hochform zu tun. Das bewies der Serbe in seiner Viertelfinal-Partie gegen den Deutschen Alexander Zverev. Dieses Video (oben) zeigt einen Zusammenschnitt der besten Ballwechsel aus der Partie - höchst spektakulär! Thiem muss also gewappnet sein.