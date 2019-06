Mexiko sperrt Bankkonten mutmaßlicher Schlepper

Tausende Soldaten der mexikanischen Nationalgarde werden außerdem an die Südgrenze beordert. Das kündigte Außenminister Marcelo Ebrard am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Vertretern in Washington an. Die Soldaten sollen verhindern helfen, dass Migranten von Süden ins Land gelangen, um dann über die Nordgrenze in die USA einzusickern.