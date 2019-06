Thiem bereit für Djokovic: „Ich haue alles raus!“

„Super-Freitag“

Nadal eröffnet den heutigen „Super-Freitag“ gegen Federer, danach prallt Thiem zum insgesamt neunten Mal auf Djokovic. In den direkten Duellen führt der Serbe mit 6:2. Zuletzt unterlag Dominic im Semifinale von Madrid dem „Djoker“ knapp 6:7, 6:7. „Novak hat die letzten drei Grand Slams in Serie gewonnen, spielt wahrscheinlich in der besten Form seines Lebens“, analysiert Thiem, „völlig klar, dass ich in dieses Match als Außenseiter starte.“