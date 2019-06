Titelverteidiger war erneut nicht zu bremsen

Im ersten Satz 5:0 voran, im zweiten 4:0 - aber „Hausherr“ Aqeel Rehman (re.) konnte Titelverteidiger Lyell Fuller (Eng) beim Austrian Open im Europark nicht bremsen, unterlag in 40 Minuten wie schon im Viertelfinale 2018 mit 0:3 (10:12, 5:11, 6:11). So trifft die Nummer eins des Squash-Turniers am Freitag im Halbfinale (17.30) auf Angus Gillams (Sco/4), der sich gegen Vladislav Titov (Rus) in vier Sätzen durchgesetzt hat. Duell zwei lautet Miko Äijanen (Fin/2) gegen Valentin Rapp (D/5). Beide hatten Drei-Satz-Siege gefeiert - gegen Sergio Garcia Pollan (Spa) beziehungsweise Cedric Kuchen (Sz).