Djokovic gerät über Thiem regelrecht ins Schwärmen

Novak Djokovic nämlich - der Serbe hält derzeit drei Titel zur selben Zeit inne und könnte den „unechten“ Grand Slam (also nicht innerhalb eines Kalenderjahres) schon zum zweiten Mal in seiner Karriere schaffen. Rafael Nadal könnte seine ohnehin schon kaum glaubbare Erfolgsgeschichte in der Stadt der Liebe ausbauen und das „dreckige Dutzend“ voll machen. Sein zwölfter Major-Titel in Roland Garros wäre auch sein insgesamt 18. Und Roger Federer könnte einen im Alter von 37 Jahren nicht mehr für möglich gehaltenen zweiten French-Open-Titel, zehn Jahre nach seinem ersten, holen.