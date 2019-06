Feine Bio-Produkte von den Nachbarn

„Wir haben viele Jahre am Balkan gearbeitet und gesehen, dass es neue Ansätze braucht, um den ärmsten Menschen Europas ein Einkommen und eine sinnstiftende Perspektive zu geben“, sagt „BioBalkan“-Geschäftsführer Hans-Jörg Hummer. Sein Ansatz: Helfen mit Saisonarbeitsplätzen. Denn die sind in entlegenen Dörfern Mangelware. So hat sich „BioBalkan“ nicht nur mit österreichischen Partnern wie „magdas Social Business“ von der Caritas zusammengetan, sondern auch mit dem Betrieb „Radanska Ruža“ im Süden Serbiens: Die Frauen von der „Rose vom Berg Radan“ verarbeiten völlig händisch Obst und Gemüse von lokalen Kleinbauern nach alten Rezepturen.