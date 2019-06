Auf „Ex“ geschossen: Gesuchter (50) gefasst!

Weil seine Lebensgefährtin mit ihm Schluss gemacht hatte, griff ein 50-Jähriger in Bad Ischl in Oberösterreich zu Pfeil und Bogen. Der Sportschütze zielte in Richtung der Ex-Freundin, als sie gerade auf der Gartengarnitur saß. Der Pfeil schlug zehn Meter neben ihr ein. Am Freitag kurz vor 9 Uhr nahmen Polizisten den Flüchtigen in Bad Goisern fest.