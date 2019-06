Wie die SPÖ aus der Krise finden kann

Da platzt die Regierung, weil sich ein besoffener Ex-Vize auf Ibiza zum Kasperl machte. Doch ausgerechnet die größte Oppositionspartei rutscht in eine Krise, was auf ziemliches Antitalent schließen lässt - eine „Krone“-Analyse. Im Video oben sehen Sie Michael Ludwig nach der SPÖ-Krisensitzung am Donnerstag.