Große Einsatzübung: Hubschrauber fängt Feuer

Flammen beim Aufsetzen des Rettungshelis C 6 auf der Plattform auf dem LKH: Mit der 25 Kilo schweren Atemschutzausrüstung müssen 18 Feuerwehrmänner über das Stiegenhaus in den 5. Stock hinauf, die Kollegen kommen mit der Drehleiter hoch. Währenddessen bereiten Ärzte und Pfleger die Rettung des im Heli transportierten Arbeiters und eines verletzten Sanitäters vor. Insgesamt 50 Einsatzkräfte nahmen am Donnerstag bei einer Übung im Universitätsklinikum teil. Nachdem der Ernstfall das letzte Mal vor zehn Jahren geprobt worden war, war das schon dringend nötig.