Verdächtige lebten tagelang neben dem Toten

Den Toten wickelten sie danach in Decken und beließen die Leiche vorerst in der Wohnung. Erst zwei Tage danach brachte das Duo den Leichnam zum Müllcontainer - in dem Wissen, dass dieser noch am selben Tag von der MA 48 geleert wird. Um die sterblichen Überreste des 43-Jährigen zu verstecken, bedienten sie sich am Inhalt eines anderen Müllbehälters und bedeckten den Toten damit.