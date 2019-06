Foda & Co: „Gstandene Kerle“ statt „Schüler-Team“?

Zehn Mann der Haifa-Startelf sind wieder dabei (nur der verletzte Maximilian Wöber fehlt), wie und ob Teamchef Franco Foda Änderungen vornimmt, bleibt noch sein Geheimnis. Einiges ist möglich:



Fixstarter: Tormann Heinz Lindner, die Innenverteidiger Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger, Kapitän Julian Baumgartlinger und der damalige „Doppelpack“ Marko Arnautovic werden wie in Haifa beginnen, hinzu kommt David Alaba, der in Israel verletzt fehlte.



Wackelkandidaten: Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer und Xaver Schlager konnten in Haifa nicht überzeugen, könnten aber wieder erste Wahl sein.



Ersatzbank: Peter Zulj (bei Anderlecht seit Anfang April nur fünf Minuten zum Einsatz gekommen) und Andreas Ulmer (muss Alaba weichen) werden wohl nicht so wie in Haifa beginnen.