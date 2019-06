Draxler traut Neymar die Vergewaltigung nicht zu

„Ich wurde Opfer einer Vergewaltigung“, bekräftigte das Model Najila Trindade Mendes de Souza im Exklusivinterview mit dem brasilianischen TV-Sender SBT und lüftete allerlei pikante Details aus der fraglichen Nacht am 15. Mai in Paris. Kurioserweise verbreitete sich parallel ein Video in Medien und Sozialen Netzwerken, indem sich das Paar am Tag danach im gleichen Luxushotel handgreiflich streitet. „Ich bin mir sehr sicher, dass herauskommen wird, dass er unschuldig ist. Ich traue ihm sowas absolut nicht zu“, sagte sein PSG-Kollege Julian Draxler.