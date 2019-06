„Bauaufsicht in Mochovce ist einziges Desaster!“

Denn in der nur 100 Kilometer von unserer Grenze entfernten Nuklear-Ruine, an der seit 34 (!) Jahren herumgepfuscht wird, „mündeten auch alle Kontrollfunktionen in einem Desaster“. So fasst der Whistleblower, der mehrere Jahre als Arbeitsinspektor in Mochovce tätig war, die Situation zusammen.