Auch Unfalllenker nach Frontal-Crash gestorben

Nach Kampf verstorben

Auch die entgegenkommende Cabrio-Lenkerin hatten keine Chance, auszuweichen. Beim Zusammenstoß wurde die Lenkerin getötet, am Donnerstag verstarb der Raser. In der Heimatgemeinde von Erika W. ist die Bestürzung über den Unfalltod enorm. Die Mostkost, die am Bauernhof der Familie in Pesenbach am Pfingstsonntag geplant war, wurde abgesagt.