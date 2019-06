Ein schockierender Tag der Eisenbahnkreuzung

Vom Gesetz her bedeutet Rotlicht genau eines: Stehenbleiben! Doch was als selbstverständlich gelten sollte, wird vor allem bei Bahnübersetzungen von den Verkehrsteilnehmern mehr als nur ignoriert. Davon hat sich heute auch ein Team von ServusTV in nur kurzer Zeit überzeugen können. Das Team drehte an mehreren Bahnübergängen in Graz und wurde Zeuge mehrerer gefährlicher Situationen. Was viele nicht wissen: Dass bereits das gelbe Licht „Halten“ bedeutet. Völlig ignoriert wurde das offenbar von einem Lenker der Holding Graz. Und das ausgerechnet an jener Stelle, an der im Vorjahr eine Kollegin nach dem Zusammenprall mit einem Zug ihr Leben ließ.