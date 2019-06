Van der Bellen ist jetzt Ehren-Kaunertaler

Mehr als symbolische Geste

„Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das heute für mich bedeutet“, meinte Van der Bellen in seiner, im Dialekt gehaltenen, Dankesrede. Es handle sich um weit mehr als eine symbolische Geste: „Es war nicht selbstverständlich, dass meine Familie und ich damals so aufgenommen wurden und so integriert wurden“. Das Kaunertal sei für ihn Heimat, und: „Auch die Sprache ist Heimat. Ich protestiere gegen das Wort Dialekt. Wir sollten uns die eigene Sprache bewahren“.