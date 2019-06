Asylquartier beim Bahnhof sperrt zu

„Der Mietvertrag läuft Ende Juli aus“, gibt der Geschäftsleiter des Samariterbundes, Christian Dengg, als offiziellen Schließungsgrund an. Aktuell leben 62 Personen in der Unterkunft. Diese würden nun auf andere Quartiere in der Stadt und Umgebung aufgeteilt, so Landesvize Heinrich Schellhorn (Grüne).