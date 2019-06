Großes Angebot für eine nachhaltige Wirtschaft

Leuchtturm-Projekte

Beeindruckend die Vielfalt im Finale: Es gab u.a. wassersparende Fischzuchtprojekte, Ökosysteme, die in die Höhe wachsen und neuartige Energierückgewinnungs- und Fernwärmeprojekte. Beispiele aus der Wirtschaft waren stark vertreten. Die oberösterreichischen Jungforscher Leonhard Winkler und Christoph Schnitzinger (beide Bezirk Braunau) holten sich in der Jugendkategorie den Preis für eine Brennstoffzelle, die körpereigenen Zucker in elektrische Energie umwandelt. Sie könnte Herzschrittmachern Saft geben: „Es braucht noch viel Forschung“, sagte Winkler. Der Grundstein sei gelegt.