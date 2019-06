Frauenpower für die Salzburger Universität

Der Universitätsrat (Aufsichtsrat) bestätigte am Donnerstag das Führungsteam des neuen Rektors Hendrik Lehnert. Er tritt am 1. Oktober mit drei weiblichen und einem männlichen Stellvertreter sein Amt an und will die Uni an die europäische Spitze führen. Der Vertrauensvorschuss für die „Neuen“ ist groß.